Ilaria Galassi | l’ex stellina di “Non è la Rai” oggi fa la badante | “Con quei soldi faccio la spesa”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Negli anni ’90 la sua frangetta bionda aveva fatto innamorare migliaia di ragazzini che ogni giorno seguivano Non è la Rai. A 27 anni dalla fine di quell’avventuraè una donna che si è dovuta reinventare dopo che la pandemia ha causato la chiusura del salone di parrucchieri in cui lavorava.si occupa di una signora di 90 anni con cui si è instaurato un rapporto speciale. Se ne prende cura, ma in cambio anche lei riceve attenzioni e affetto. Il presente dasi è trovata a fare laun po’ per caso, come ha raccontato a Fanpage: “Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 09:00 alle 13:00. Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: ‘Lo ...

Non c'era nulla che non sapesse fare a Non è la rai. Piena di energia e sbarazzina, la giovane romana ha dato ampio sfoggio delle sue potenzialità. Tanto è vero che " una volta terminata la sua esperienza ... Vi ricordate di Si tratta di una delle bellissime ragazze di Non è la Rai . Ne è passato di tempo da quando la bionda showgirl si scatenava nel programma di Gianni Boncompagni. Purtroppo, ha ... Ilaria Galassi: Faccio la badante, guadagno poco ma la 90enne che accudisco mi ha cambiato la vita