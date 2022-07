Il Monza studia il colpaccio, nel mirino un ex campione d’Europa! (Di giovedì 21 luglio 2022) William Carvalho è in uscita dal Betis. Secondo Fabrizio Romano, il Monza vorrebbe provare il colpaccio ma su di lui c’è anche il Lione. William Carvalho, Real Betis Il Real Betis vorrebbe cedere WIlliam Carvalho; il centrocampista classe ’92 potrebbe lasciare Siviglia dopo quattro anni. In passato è stato un obiettivo del Milan, adesso un’altra squadra lombarda gradirebbe il suo arrivo. Il Monza vorrebbe provare il colpaccio, il portoghese è nella lista dei desideri di Galliani ma ancora non è stata presentata un’offerta ufficiale. Sul centrocampista c’è anche il forte interesse del Lione. I francesi, dal canto loro, considerano Aouar in uscita. Dopo uno scarso tentativo della Roma, potrebbe farsi avanti lo stesso Betis. A questo punto non sarebbe da escludere uno scambio alla pari tra Carvalho e il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 21 luglio 2022) William Carvalho è in uscita dal Betis. Secondo Fabrizio Romano, ilvorrebbe provare ilma su di lui c’è anche il Lione. William Carvalho, Real Betis Il Real Betis vorrebbe cedere WIlliam Carvalho; il centrocampista classe ’92 potrebbe lasciare Siviglia dopo quattro anni. In passato è stato un obiettivo del Milan, adesso un’altra squadra lombarda gradirebbe il suo arrivo. Ilvorrebbe provare il, il portoghese è nella lista dei desideri di Galliani ma ancora non è stata presentata un’offerta ufficiale. Sul centrocampista c’è anche il forte interesse del Lione. I francesi, dal canto loro, considerano Aouar in uscita. Dopo uno scarso tentativo della Roma, potrebbe farsi avanti lo stesso Betis. A questo punto non sarebbe da escludere uno scambio alla pari tra Carvalho e il ...

