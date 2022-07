Il kamikaze Conte e lo scellerato Salvini | torna la coppia bipopulista

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Alessia Orro è la palleggiatrice della nazionale italiana femminile di pallavolo, quella che ha appena stravinto la National League, di cui Paola Egonu è la formidabile schiacciatrice. A volley l’intesa tra palleggiatrice e martello è decisiva. E anche in politica. Se Giuseppenon avesse alzato la palla, Matteonon avrebbe potuto sparare la botta finale che ha chiuso la partita del governo Draghi. Gli altri sono stati dei comprimari, chi più chi meno. La verità è che ieri (ma ieri, o era tutto già deciso?) si è ricomposto l’arco gialloverde che con alti e bassi ha dominato la legislatura più scombiccherata della storia repubblicana malgrado lo sforzo titanico di uno statista come Mario Draghi e l’intelligenza politica di Sergio Mattarella per restituire credibilità al nostro Paese. È, il mandante dell’assassinio del ...