Il cordoglio per la scomparsa di Nizzola da parte della Lega Serie A (Di giovedì 21 luglio 2022) Nizzola: uno dei più grandi presidenti della Lega Serie A. Tra il 1987 e il 1996 la Serie A ha vissuto uno dei periodi più belli. Tanti campioni presenti nel nostro campionato. Squadre che vincevano in Europa. Il Napoli (due volte), Il Milan (cinque), Inter, Sampdoria e Juventus (una volta) hanno vinto lo scudetto. Il presidente della Lega Serie A, in quel periodo, era Luciano Nizzola che, il 20 luglio del 2022, ci ha lasciato, a Torino, all'età di 89 anni. Nella giornata di ieri, sul sito sono state scritte parole di cordoglio. Eccole: " Ci ha lasciati nel pomeriggio, all'età di 89 anni, Luciano Nizzola, Presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996. Sotto la sua ...

