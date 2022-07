Hemingway | colui che con il ”non detto” racconta il conflitto interiore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ernestnasce a Oak Park in Illinois il 21 luglio 1899. Romanziere e giornalista americano, divenne simbolo della letteratura mondiale del ‘900 vincendo un premio Nobel e un Pulitzer. L’inizio della sua carriera si colloca nel 1917, quando cominciò a lavorare come cronista per il “Kansas City Star”. Fu un’importante opportunità per la sua ambizione letteraria, presso il giornale apprese le regole di una scrittura oggettiva, caratterizzata da frasi chiare, concise evitando cliché e parole superflue. La vita avventurosa di: viaggi, conflitti e relazioni amorose Si fa fatica ad immaginareseduto alla scrivania davanti ad una macchina da scrivere. E’ più semplice evocare la sua immagine mentre tenta di compiacersi dell’attrazione esercitata sulle donne, eppure ha trovato il tempo per donarci le sue ...