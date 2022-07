Graduatorie GPS: non ho conseguito l’abilitazione entro il 20 luglio, devo comunicare qualcosa per la riserva inserita? (Di giovedì 21 luglio 2022) Graduatorie GPS: per la prima fascia prende avvio oggi la possibilità di sciogliere la riserva comunicata nella domanda presentata entro lo scorso 31 maggio in seguito all'avvenuto conseguimento dell'abilitazione e/o specializzazione sostegno. Il termine ultimo per conseguire il titolo è il 20 luglio mentre la domanda scade il 21 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022)GPS: per la prima fascia prende avvio oggi la possibilità di sciogliere lacomunicata nella domanda presentatalo scorso 31 maggio in seguito all'avvenuto conseguimento dell'abilitazione e/o specializzazione sostegno. Il termine ultimo per conseguire il titolo è il 20mentre la domanda scade il 21. L'articolo .

