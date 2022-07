Governo, Fico al Quirinale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico e' giunto al Quirinale per incontrare il presidente dellla Repubblica Sergio Mattarella. Ad accoglierlo nel cortile il consueto picchetto d'onore. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Camera dei deputati Robertoe' giunto alper incontrare il presidente dellla Repubblica Sergio Mattarella. Ad accoglierlo nel cortile il consueto picchetto d'onore. ...

RaiNews : Il presidente della Camera annuncia dimissioni di Draghi: 'Comunico che il presidente del Consiglio dei Ministri m… - borghi_claudio : @todorov_denis Si certo, come qui - Alessandrobarix : RT @GeMa7799: Crisi di governo. Mario Draghi stravolto in aula: le lacrime, poi il Quirinale. Fico sospende la seduta fino alle 12, quando… - PoliticaNewsNow : Crisi di Governo, Fico al Quirinale da Mattarella - mcc43_ : Fico comunica le dimissioni di Draghi, applausi in Aula - Il Governo resta in carica per GLI AFFARI CORRENTI. CAPIT… -