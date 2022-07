Draghi al Quirinale | Mattarella scioglie le Camere Ipotesi urne il 25 settembre

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, il premier è intervenuto alla Camera. Poi è salito al Colle dove ha rassegnato le sue dimissioni. Il governo resta in carica per gli affari correnti. Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto. Il presidente della Repubblicavedrà alla presidente del Senato Casellati alle 16.30 e il presidente della Camera Fico alle 17. Poi annuncerà le sue decisioni. potesiil 25

Quirinale : Il Presidente Sergio #Mattarella riceve il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al #Quirinale - borghi_claudio : Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - Agenzia_Ansa : FLASH I Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncerà domani 21 luglio nell'Aula della Camera, all'inizio dell… - BomprezziMarco : RT @Pinucci63757977: Poteva mancare a #lariachetira un cacasenno del @fattoquotidiano ? Gomez sottopancia di Travaglio confeziona la bufala… - MoniShantiRani : RT @DomaniGiornale: ?????? #Mattarella: 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere' Segui la diretta ?? -

... dopo la fiducia di facciata ottenuta in Senato e la conferma della crisi di governo, Mariosi è recato nella mattina del 21, subito dopo il suo messaggio alla Camera, al. La ...Il presidente del Consiglio, Mario, è arrivato alper controfirmare il decreto di scioglimento delle Camere a seguito delle sue dimissioni. Convocato il Consiglio dei ministri ...Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi è appena rientrato a Palazzo Chigi dopo essersi recato al Quirinale per controfirmare il decreto del Presidente della Repubblica sullo scioglimento ...Roma, 21 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi salirà al Quirinale alle 17.30 per controfirmare il decreto di scioglimento delle Camere. Successivamente, alle 18, Draghi riunirà i ...