Dopo un secolo trova la tomba del nonno morto in guerra (Di giovedì 21 luglio 2022) Erano anni che cercava il luogo di sepoltura del nonno, senza ricevere mai la risposta. L'unica cosa che sapeva è che era morto nel 1917 in Albania, durante la guerra, da Tenente dei Carabinieri Reali. Ma Ennio Sgarrino, 81 anni, non... Leggi su europa.today (Di giovedì 21 luglio 2022) Erano anni che cercava il luogo di sepoltura del, senza ricevere mai la risposta. L'unica cosa che sapeva è che eranel 1917 in Albania, durante la, da Tenente dei Carabinieri Reali. Ma Ennio Sgarrino, 81 anni, non...

zaiapresidente : ???? Il 21 luglio 1970 viene completata, dopo 11 anni di lavori, la nuova diga di Assuan in Egitto, una delle opere d… - Manuela09467313 : Menomale che dopo la #crisidigoverno avremo la più inutile #CampagnaElettorale del secolo, quando siamo mediamente… - Angelo_Citati : Purtroppo Luca Serianni non ce l’ha fatta. Perdiamo uno dei maggiori linguisti di tutti i tempi, forse il più grand… - surenpivazyan : RT @zaiapresidente: ???? Il 21 luglio 1970 viene completata, dopo 11 anni di lavori, la nuova diga di Assuan in Egitto, una delle opere di in… - OnijiR : RT @aforista_l: Ma magari dopo un secolo gli Italiani hanno bisogno di rinfrescarsi la memoria su cosa significa avere l'estrema destra al… -