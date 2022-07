Diretta "Assassini": orrore di Enrico Letta contro Cav e FI, subito caos totale (Di giovedì 21 luglio 2022) Cala il sipario sul governo di Mario Draghi: decisiva la non-fiducia di mercoledì sera: 192 presenti, votanti 133, favorevoli 95 e contrari 38. Il voto era sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, obiettivo accogliere in toto le parole del premier al Senato. Oggi Draghi era atteso alla Camera, dunque la salita Quirinale dopo aver annunciato all'aula le irrevocabili dimissioni. Per Sergio Mattarella, ora, l'unica opzione sul tavolo sono le elezioni. Qui la Diretta della giornata politica.Ore 17.21 Nuova governo si occuperà della legge di Bilancio Il governo Draghi predisporrà la Nadef, la Nota di aggiornamento del Def che il governo presenta annualmente entro il 27 settembre per aggiornare le previsioni economiche e finanziarie del Documento di economia e finanze. La legge di bilancio verrà invece definita a approvata dal governo che uscirà dalle urne, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Cala il sipario sul governo di Mario Draghi: decisiva la non-fiducia di mercoledì sera: 192 presenti, votanti 133, favorevoli 95 e contrari 38. Il voto era sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, obiettivo accogliere in toto le parole del premier al Senato. Oggi Draghi era atteso alla Camera, dunque la salita Quirinale dopo aver annunciato all'aula le irrevocabili dimissioni. Per Sergio Mattarella, ora, l'unica opzione sul tavolo sono le elezioni. Qui ladella giornata politica.Ore 17.21 Nuova governo si occuperà della legge di Bilancio Il governo Draghi predisporrà la Nadef, la Nota di aggiornamento del Def che il governo presenta annualmente entro il 27 settembre per aggiornare le previsioni economiche e finanziarie del Documento di economia e finanze. La legge di bilancio verrà invece definita a approvata dal governo che uscirà dalle urne, ...

