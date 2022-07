Denis Dosio e il video in lacrime su Tik Tok: “Devo andare a lavorare al cantiere di mio zio, aiutatemi”. Poi dice la verità (Di giovedì 21 luglio 2022) Creator digitale spesso sopra le righe nei comportamenti. Dopo la bufera mediatica causata dall’espulsione dal “Grande Fratello Vip” per una bestemmia, Denis Dosio ha ripreso a vivere la propria quotidianità tra Instagram, Tik Tok e Onlyfans, attirando migliaia di seguaci. Negli ultimi giorni, però, su Twitter non si parla che di lui (sigh). Il motivo? Facciamo un passo indietro. Dopo la ‘rovinosa caduta’ al reality di Canale5, il 21enne ha plasmato un personaggio amante dell’esagerazione e ha iniziato a pubblicare sui social contenuti particolarmente spinti. E, quasi sicuramente, a causa di uno dei numerosi “audaci” video, il suo profilo Instagram è stato bloccato. Puntuali e pungenti, sono arrivate le prese in giro di tiktoker come Giulia Paglianiti e Anna Ciati. Dosio ha subito replicato, immortalandosi in un finto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Creator digitale spesso sopra le righe nei comportamenti. Dopo la bufera mediatica causata dall’espulsione dal “Grande Fratello Vip” per una bestemmia,ha ripreso a vivere la propria quotidianità tra Instagram, Tik Tok e Onlyfans, attirando migliaia di seguaci. Negli ultimi giorni, però, su Twitter non si parla che di lui (sigh). Il motivo? Facciamo un passo indietro. Dopo la ‘rovinosa caduta’ al reality di Canale5, il 21enne ha plasmato un personaggio amante dell’esagerazione e ha iniziato a pubblicare sui social contenuti particolarmente spinti. E, quasi sicuramente, a causa di uno dei numerosi “audaci”, il suo profilo Instagram è stato bloccato. Puntuali e pungenti, sono arrivate le prese in giro di tiktoker come Giulia Paglianiti e Anna Ciati.ha subito replicato, immortalandosi in un finto ...

