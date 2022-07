De Luca | “Terzo mandato? Democrazia è permettere ai cittadini di votare”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Scambio di battute tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De, giunto al Giffoni Film Festival (al via oggi a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno) e un ragazzo della giuria del Gff. Dopo il photocall, il giovane si è rivolto al governatore chiedendogli della ipotesi dialla guida della Regione e del valore dellae Deha così risposto: “è presentarsi ailoro di“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

