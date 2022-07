Clima | Biden | è un' emergenza | in gioco la salute dei cittadini

(Di giovedì 21 luglio 2022) Joe, paralizzato al Congresso e limitato dalla Corte Suprema, ha provato a rilanciare le sue promesse sul, annunciando nuove misure in un momento in cui un'ondata di caldo soffoca gli ...

_m3dvsa_ : Cs state aspettando? @G7 @POTUS @AmbasciataUSA @ItalyMFA,state aspettando che lo facciano i singoli cittadini?Voi é… - CatelliRossella : Biden mette pressione al Congresso sul clima: 'Minaccia imminente' - lredl3_ : Biden annuncia il nuovo programma statunitense di protezione del clima: 2,3 miliardi di dollari per aiutare le comu… - AaronHLandau : RT @CdT_Online: Doppia gaffe del presidente americano durante un discorso nel Massachusetts – La Casa Bianca interviene, i repubblicani gon… - CdT_Online : Doppia gaffe del presidente americano durante un discorso nel Massachusetts – La Casa Bianca interviene, i repubbli… -

Joe, paralizzato al Congresso e limitato dalla Corte Suprema, ha provato a rilanciare le sue promesse sul, annunciando nuove misure in un momento in cui un'ondata di caldo soffoca gli Stati ...Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe, mentre e' in visita a Somerset, citta' del Massachusetts. 21 luglio 2022Nuova gaffe con bugia di Joe Biden e il video fa il giro del mondo. Negli ultimi mesi, il presidente degli Stati Uniti è incappato in ...Il presidente americano Joe Biden ha annunciato per il prossimo dicembre un vertice con tutti i leader africani. Come riportato sul sito della Casa Bianca, l'incontro si terrà a Washington dal 13 al 1 ...