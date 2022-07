Bombe ucraine sui volontari: due morti, ma tutto tace (Di giovedì 21 luglio 2022) Era il 17 luglio, esattamente 4 giorni fa, quando nella città di Alchevsk, nell’Oblast’ di Luhans’k, avvenivano altre morti silenziose di civili. Giorni in cui nessun quotidiano ha dato la notizia, nessun accenno è stato fatto da parte delle autorità ucraine e nessun’informazione è stata fornita nel nostro paese. A perdere la vita sono stati due volontari dell’associazione Food For Life che, da anni, si occupa di preparare cibo e assicurarlo a tutte quelle persone che, a causa della guerra in Donbass, hanno perso tutto. Kirill Gubarev e Maxim Verovsky: così si chiamavano coloro che sono morti a causa di un missile lanciato dai soldati ucraini su un obiettivo civile. L’associazione, infatti, afferma sulla pagina Facebook: “Serviamo le persone, fornendo a chi ne ha bisogno cibi sani e nutrienti ed ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 21 luglio 2022) Era il 17 luglio, esattamente 4 giorni fa, quando nella città di Alchevsk, nell’Oblast’ di Luhans’k, avvenivano altresilenziose di civili. Giorni in cui nessun quotidiano ha dato la notizia, nessun accenno è stato fatto da parte delle autoritàe nessun’informazione è stata fornita nel nostro paese. A perdere la vita sono stati duedell’associazione Food For Life che, da anni, si occupa di preparare cibo e assicurarlo a tutte quelle persone che, a causa della guerra in Donbass, hanno perso. Kirill Gubarev e Maxim Verovsky: così si chiamavano coloro che sonoa causa di un missile lanciato dai soldati ucraini su un obiettivo civile. L’associazione, infatti, afferma sulla pagina Facebook: “Serviamo le persone, fornendo a chi ne ha bisogno cibi sani e nutrienti ed ...

