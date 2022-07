Bce, oggi primo rialzo tassi da 11 anni e scudo antispread (Di giovedì 21 luglio 2022) La Banca centrale europea si appresta a varare il suo primo rialzo dei tassi da 11 anni a questa parte. Il Consiglio direttivo si svolgerà stamattina; gli orari degli annunci sono stati recentemente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) La Banca centrale europea si appresta a varare il suodeida 11a questa parte. Il Consiglio direttivo si svolgerà stamattina; gli orari degli annunci sono stati recentemente ...

AngeloCiocca : Dobbiamo fare cessare il conflitto. Ciò che si sta verificando in queste ore in Eurozona desta preoccupazione. La c… - colombomauro : Buona giornata a tutti oggi ci divertiremo un mondo e l’unica persona che non vorrei essere oggi è @MariangelaPira… - rassegnally : #primapagina #FrontPage #21luglio I mercati hanno già dato segnali negativi ieri e ora “annunciano tempesta” (… - tiztweets : RT @MilanoFinanza: Il caso Draghi piomba sul consiglio Bce, oggi il board su tassi e scudo anti-spread - MilanoFinanza : Il caso Draghi piomba sul consiglio Bce, oggi il board su tassi e scudo anti-spread -