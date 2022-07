Ancora una minaccia di Medvedev: «L’Ucraina può scomparire dalla mappa del mondo» (Di giovedì 21 luglio 2022) «Come risultato di tutto ciò che sta accadendo, L’Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo». Sono queste le parole scritte in un lungo post sul suo canale Telegram dall’ex primo ministro russo Dmitry Medvedev, oggi vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Il messaggio è diviso in punti ed è intitolato «I loro peccati (che non sono colpa della Russia)». Tra questi, vengono citati anche «il fatto che l’Europa e gli Stati Uniti hanno la più alta inflazione sul cibo da decenni», e che sempre Ue e Usa «hanno perso milioni di investimenti nell’economia russa». C’è anche un riferimento a Joe Biden: «Gli americani hanno eletto a loro presidente uno strano nonno con la demenza». Sono presenti riferimenti anche ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) «Come risultato di tutto ciò che sta accadendo,potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale edel». Sono queste le parole scritte in un lungo post sul suo canale Telegram dall’ex primo ministro russo Dmitry, oggi vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Il messaggio è diviso in punti ed è intitolato «I loro peccati (che non sono colpa della Russia)». Tra questi, vengono citati anche «il fatto che l’Europa e gli Stati Uniti hanno la più alta inflazione sul cibo da decenni», e che sempre Ue e Usa «hanno perso milioni di investimenti nell’economia russa». C’è anche un riferimento a Joe Biden: «Gli americani hanno eletto a loro presidente uno strano nonno con la demenza». Sono presenti riferimenti anche ...

