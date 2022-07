Ucraina: Energoatom, 'russi vogliono posizionare arsenale militare nella centrale nucleare' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - "I militari russi pretendono dall'amministrazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia di aprire le sale macchina del primo, secondo e terzo blocco per posizionare il suo arsenale militare. vogliono posizionarci carri armati e furgoni con armi. In questo modo impediranno l'accesso dei mezzi dei vigili di fuoco nelle sale macchine, violando tutte le norme sulla sicurezza nucleare". Lo ha riferito al telegiornale Energoatom, l'azienda di Stato Ucraina che gestisce le centrali nucleari nel Paese. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - "I militaripretendono dall'amministrazione delladi Zaporizhzhia di aprire le sale macchina del primo, secondo e terzo blocco peril suoposizionarci carri armati e furgoni con armi. In questo modo impediranno l'accesso dei mezzi dei vigili di fuoco nelle sale macchine, violando tutte le norme sulla sicurezza". Lo ha riferito al telegiornale, l'azienda di Statoche gestisce le centrali nucleari nel Paese.

