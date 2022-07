Turismo agricolo, eno e oliturismo: bando per Mpmi lombarde, consorzi e strade vino e sapori (Di mercoledì 20 luglio 2022) Contributi a fondo perduto a operatori e consorzi lombardi dal 50 al 100% delle spese di promozione e valorizzazione per attività nel 2022 Apre il 25 luglio un nuovo bando per promuovere le attività di supporto e valorizzazione del Turismo enologico, olii di qualità e strade del vino. Stanziati 390.000 euro da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde: 200 mila euro per le strade del vino e dei sapori dalla Dg Agricoltura Alimentazione e sistemi Verdi e 190mila euro dalle Camere di Commercio lombarde e dalla stessa Dg per imprese e consorzi di tutela lombardi. Obiettivo dell’iniziativa è supportare le imprese vitivinicole, agriturismi che promuovono i vini lombardi Dop e Igp e producono ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 20 luglio 2022) Contributi a fondo perduto a operatori elombardi dal 50 al 100% delle spese di promozione e valorizzazione per attività nel 2022 Apre il 25 luglio un nuovoper promuovere le attività di supporto e valorizzazione delenologico, olii di qualità edel. Stanziati 390.000 euro da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio: 200 mila euro per ledele deidalla Dg Agricoltura Alimentazione e sistemi Verdi e 190mila euro dalle Camere di Commercioe dalla stessa Dg per imprese edi tutela lombardi. Obiettivo dell’iniziativa è supportare le imprese vitivinicole, agriturismi che promuovono i vini lombardi Dop e Igp e producono ...

