Stranger Things 4 | Eddie non è morto e queste teorie lo dimostrano

Con un solo episodio, Eddie Munson (Joseph Quinn) ha conquistato i fan di Stranger Things ed è diventato lentamente il beniamino della stagione. Eddie è il "disadattato" della scuola, porta i capelli lunghi, ha tatuaggi e adora giocare a Dungeons & Dragons con gli amici, e non ha intenzione di adattarsi allo stile "All American" dei ragazzi più popolari della scuola. Non solo, Eddie ha un cuore grande e apre le porte del suo gruppo a chiunque ne abbia bisogno (ecco perché e come crea un legame con Chrissy prima della sua morte). Nella serie, Eddie diventa il cattivo della città dopo essere stato accusato di essere un assassino satanista, ma non lascia che la cosa lo distrugga, anzi usa la morte di Chrissy come motivazione per dare il massimo nella lotta contro la minaccia reale, ...

