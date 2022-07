Scontro in Forza Italia tra Gelmini e Ronzulli: "Contenta", "Prenditi uno Xanas" (Di mercoledì 20 luglio 2022) A quanto riferiscono fonti parlamentari ci sarebbe stato un forte Scontro all’interno di Forza Italia. Uscendo dall’aula del Senato, dopo la replica del presidente Draghi, la senatrice Licia Ronzulli... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 luglio 2022) A quanto riferiscono fonti parlamentari ci sarebbe stato un forteall’interno di. Uscendo dall’aula del Senato, dopo la replica del presidente Draghi, la senatrice Licia...

Pubblicità

Dome689 : Scontro in Forza Italia: scintille e urla in Senato tra Ronzulli e Gelmini “Vai a piangere da un’altra parte e pren… - ParliamoDiNews : Scontro in Forza Italia: scintille e urla in Senato tra Ronzulli e Gelmini `Vai a piangere da un’altra parte e pren… - antoninorusso64 : RT @ilriformista: Volano parole grosse in Forza Italia tra l’anima ‘draghista’ di Gelmini e quella vicina alla Lega di Ronzulli: sullo sfon… - LaStampa : La Lega strappa e si porta dietro Forza Italia: il governo verso i titoli di coda. Scontro Gelmini-Ronzulli: “Prend… - LaStampa : La Lega strappa e si porta dietro Forza Italia: il governo verso i titoli di coda. Scontro Gelmini-Ronzulli: “Prend… -