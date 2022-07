Salva 5 persone da un incendio, il fattorino che consegna la pizza diventa un eroe (Di mercoledì 20 luglio 2022) Altro che super poteri, mantelli, corazze indistruttibili. Il coraggio, spesso, nasce dall'uomo comune. Lo sa bene Nicholas Bostic, fattorino delle pizze che non ha esitato un secondo a gettarsi in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Altro che super poteri, mantelli, corazze indistruttibili. Il coraggio, spesso, nasce dall'uomo comune. Lo sa bene Nicholas Bostic,delle pizze che non ha esitato un secondo a gettarsi in ...

Pubblicità

santegidionews : Non dimentichiamoci degli #anziani in #estate. Il caldo rende più vulnerabili, sia fisicamente sia psicologicamente… - UnaNarratrice : @boni_castellane Io ringrazio sempre il cielo ci siano tanti resistenti, perché ascoltare persone come voi mi radic… - leggoit : Salva 5 persone da un #incendio, il fattorino della pizza diventa #eroe per caso - CostelMariusCi2 : @EnricoLetta Ma quale altri ci salva a noi. Siamo noi con le persone che abbiamo votato che dobbiamo tirarci su vis… - giovanni_riboni : Gesù salva le persone amandole ???????? -