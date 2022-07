Rhove e Paky insieme in una nuova versione di Copacabana (Di mercoledì 20 luglio 2022) , brano contenuto nell’EP Provinciale Rhove pubblicherà venerdì 22 luglio una nuova versione del brano Copacabana, stavolta realizzato in collaborazione con Paky. La nuova versione della canzone, che segue l’uscita di Compliquè con Shiva e Ghali, si aggiunge all’EP di Rhove, Provinciale, uscito via Milano Ovest/Virgin Records (Universal Music Italia) e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Dall’incontro musicale del rapper di Rho e del rapper di Rozzano scaturisce un brano potente e adrenalinico. I due artisti, entrambi under 25, rappresentano una nuova wave del rap italiano e della musica urban e la loro collaborazione non potrà che fare felici tutti i loro ascoltatori. Il successo ottenuto finora ha portato l’artista ad ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) , brano contenuto nell’EP Provincialepubblicherà venerdì 22 luglio unadel brano, stavolta realizzato in collaborazione con. Ladella canzone, che segue l’uscita di Compliquè con Shiva e Ghali, si aggiunge all’EP di, Provinciale, uscito via Milano Ovest/Virgin Records (Universal Music Italia) e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Dall’incontro musicale del rapper di Rho e del rapper di Rozzano scaturisce un brano potente e adrenalinico. I due artisti, entrambi under 25, rappresentano unawave del rap italiano e della musica urban e la loro collaborazione non potrà che fare felici tutti i loro ascoltatori. Il successo ottenuto finora ha portato l’artista ad ...

