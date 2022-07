Novità avatar WhatsApp, primi dettagli su funzione condivisa con Facebook (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non è la prima volta che sentiamo parlare della Novità degli avatar WhatsApp in arrivo nel prossimo futuro. Come raccontato solo qualche settimana fa, gli sviluppatori sono al lavoro per rendere possibile la creazione di alter ego animati tutti da personalizzare e l’ultima beta 2.22.16.11 di Android svela qualche dettaglio in più in proposito. Sulla base delle ultime informazioni riportate anche dall’informatore WABetaInfo, risulta abbastanza chiaro che il team del servizio è attivo su una nuova sezione per introdurre la funzionalità per tutti gli user, sia quelli con dispositivi Android che iPhone. La schermata di apertura articolo è abbastanza chiara al riguardo: questa mostra l’avvio della procedura guidata per creare il proprio alter ego in alcuni passaggi. Anche se non meglio precisati, questi non potranno che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non è la prima volta che sentiamo parlare delladegliin arrivo nel prossimo futuro. Come raccontato solo qualche settimana fa, gli sviluppatori sono al lavoro per rendere possibile la creazione di alter ego animati tutti da personalizzare e l’ultima beta 2.22.16.11 di Android svela qualcheo in più in proposito. Sulla base delle ultime informazioni riportate anche dall’informatore WABetaInfo, risulta abbastanza chiaro che il team del servizio è attivo su una nuova sezione per introdurre la funzionalità per tutti gli user, sia quelli con dispositivi Android che iPhone. La schermata di apertura articolo è abbastanza chiara al riguardo: questa mostra l’avvio della procedura guidata per creare il proprio alter ego in alcuni passaggi. Anche se non meglio precisati, questi non potranno che ...

Pubblicità

CeotechI : WhatsApp consentirà di creare avatar 3D personalizzati #Android #App #Avatar #Avatar3D #Comunicazione #iOS… - SpettacoloNews1 : Walt Disney Italia: tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi - - Damiano_Dak90 : @SimoNoveOtto Colpo da 90. Stasera mi aspetto novità appena uscito dal cinema: danno Avatar - zazoomblog : Disney tra le novità in arrivo in sala Omicidio nel West End Amsterdam e l’attesissimo Avatar: La Via dell’Acqua -… - zazoomblog : Disney tra le novità in arrivo in sala Omicidio nel West End Amsterdam e l’attesissimo Avatar: La Via dell’Acqua -… -

Reale o virtuale Il mondo si divide, e diventa ibrido La cabina armadio è minuscola: gli elegantissimi avatar vivono nel Metaverso . Pensavamo di andare ...6 milioni di copie (18 milioni più del 2020) e sono state stampate 85.551 novità (+22,9 per cento) ... Ferroli approda nel Metaverso. È il primo gruppo del comfort termico al mondo L'esperienza inizia creando e personalizzando un avatar fotorealistico, che, una volta entrato nel ... Come per tutte le novità tecnologiche che Ferroli ha lanciato negli ultimi due anni nel settore del ... OptiMagazine La cabina armadio è minuscola: gli elegantissimivivono nel Metaverso . Pensavamo di andare ...6 milioni di copie (18 milioni più del 2020) e sono state stampate 85.551(+22,9 per cento) ...L'esperienza inizia creando e personalizzando unfotorealistico, che, una volta entrato nel ... Come per tutte letecnologiche che Ferroli ha lanciato negli ultimi due anni nel settore del ... Novità avatar WhatsApp, primi dettagli su funzione condivisa con Facebook