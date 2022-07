Netflix | potrebbe non esserci tutto nell’abbonamento con pubblicità

(Di mercoledì 20 luglio 2022)introdurrà per davvero un abbonamento con? La società del servizio di streaming ha da poco divulgato i risultati finanziari del Q2 2022, facendo anche chiarezza sulla questione. Il co-CEO di, Ted Sarandos, ha fatto sapere che la maggior parte dei contenuti sarà accessibile con il nuovo abbonamento, anche se non tutti. Alcuni, infatti, non potranno essere compresi, cosa che comunque non sottrarrà appetibilità al prodotto. La mancanza di alcuni contenuti dovrebbe essere relativa ad eventuali diritti di autorizzazione aggiuntivi per la fruizionedicon. Per maggiori informazioni a riguardo bisognerà aspettare l’arrivo sul mercato del suddetto piano, che dovrebbe essere previsto per l’inizio del 2023. ...

Pubblicità

Asgard_Hydra : Netflix: l'abbonamento a prezzo ridotto potrebbe non includere tutti gli show - - agemobile : Netflix: il piano con pubblicità potrebbe avere limitazioni nei contenuti [Rumour] - - Dome689 : RT @Open_gol: I paesi interessati sono Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras, ma Netflix ha avvertito che l'a… - Open_gol : I paesi interessati sono Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras, ma Netflix ha avverti… - _DrCommodore : Microsoft potrebbe acquisire Netflix? Lo scenario dell'analista Laura Martin - -

...appassionati di dotarsi di due abbonamenti (uno per Sky e uno per Dazn come già avviene per... Eperò essere proprio questo il problema tecnico chebloccare un'intesa, che, ...Secondo Morgan Stanley un prezzo ragionevoleessere di 10 dollari al mese, che adovrebbe poi generare circa 7 dollari al mese di ricavi pubblicitari. MoffettNathanson stima così che ...Netflix nel corso del tempo ha introdotto diverse novità ed è ancora al lavoro per una soluzione definitiva al consumo eccessivo di banda dati in mobilità. Una delle più importanti però riguarda la po ...La piattaforma di streaming ha annunciato che nel nuovo abbonamento che prevede l’inserimento di spot promozionali in film e serie TV non saranno inclusi tutti i contenuti ...