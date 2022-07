Mondiali atletica Eugene 2022: i risultati di mercoledì 20 luglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tutti i risultati di mercoledì 20 luglio ai Mondiali di atletica leggera di Eugene. Si parte con le qualificazioni del giavellotto femminile, per poi proseguire con le batterie dei 5000 metri donne e quelle degli 800 metri uomini. Tre azzurre lotteranno per un posto in finale nei 400 metri ostacoli alle ore 3.15. Appuntamento, poi, con la finale del lancio con del disco donne, con le semifinali dei 400 metri e la finale 3000 siepi donne. Di seguito tutti i risultati della quinta giornata, nella notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio. IL CALENDARIO COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TUTTE LE SPERANZE DI MEDAGLIA PER L’ITALIA IL MEDAGLIERE Notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tutti idi20aidileggera di. Si parte con le qualificazioni del giavellotto femminile, per poi proseguire con le batterie dei 5000 metri donne e quelle degli 800 metri uomini. Tre azzurre lotteranno per un posto in finale nei 400 metri ostacoli alle ore 3.15. Appuntamento, poi, con la finale del lancio con del disco donne, con le semifinali dei 400 metri e la finale 3000 siepi donne. Di seguito tutti idella quinta giornata, nella notte italiana tra20 e giovedì 21. IL CALENDARIO COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TUTTE LE SPERANZE DI MEDAGLIA PER L’ITALIA IL MEDAGLIERE Notte tra20 e giovedì 21 ...

Pubblicità

Corriere : Ai Mondiali di atletica Elena Vallortigara vola a 2 metri: è medaglia di bronzo nel salto in alto - Agenzia_Ansa : Mondiali di atletica, Vallortigara bronzo nel salto in alto - Sport - ANSA - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI DI EUGENE: VALLORTIGARA BRONZO NEL SALTO IN ALTO Oro alla Patterson (Aus), argento alla Mahuchikh (Ukr) - MazzaliVanna : RT @atleticaitalia: ?? ?????????????????????? ?????????? ????????????????????????! La medaglia che vale una carriera @EVallortigara ?? L’azzurra dell’alto conquista un… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI DI EUGENE: VALLORTIGARA BRONZO NEL SALTO IN ALTO Oro alla Patterson (Aus), argento alla Mahuchikh… -