"Molto colpito". Draghi, il clamoroso (e inatteso) attacco a Giorgia Meloni: rivolta FdI in aula (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'orgoglio di Mario Draghi è una sfida, aperta e forse inattesa, a Giorgia Meloni. "La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del governo è senza precedenti e impossibile da ignorare": con queste parole il premier ha sottolineato lo stupore e la soddisfazione per l'appello dei sindaci per la sua permanenza a Palazzo Chigi. Quell'appello, ricorda Draghi, "ha coinvolto il terzo settore, la scuola e l'università, il mondo dell'economia, delle professioni e dell'imprenditoria, lo sport. Si tratta di un sostegno immeritato, ma per il quale sono enormemente grato. Il secondo è quello del personale sanitario, gli eroi della pandemia, verso cui la nostra gratitudine collettiva è immensa". Parole a cui dai banchi di Fratelli d'Italia e dalla tribuna ...

