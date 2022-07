Leonardo Muratovic, omicidio Anzio: due fermi e una confessione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per l’omicidio di Leonardo Muratovic, il giovane pugine 25enne ucciso lo scorso sabato notte a coltellate fuori da un locale di Anzio, sono stati sottoposti a stato di fermo due frateli magrebini rispettivamente di 20 e 25 anni. Entrambi si trovano nel carcere di Velletri dove il minore si è preso le responsabilità scagionando il fratello maggiore. omicidio Anzio: fermati due fratelli, uno confessa Dopo essersi costituito insieme al fratello 25enne, il ragazzo ventenne ha confessato l’omicidio di Leonardo Muratovic. I due, come riferisce Agi.it, si erano presentati martedì sera alla stazione dei Carabinieri Gianicolese di Roma. Il più piccolo ha riferito agli inquirenti: “Ho fatto tutto io, mio fratello non c’entra. E’ stata una lite ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per l’di, il giovane pugine 25enne ucciso lo scorso sabato notte a coltellate fuori da un locale di, sono stati sottoposti a stato di fermo due frateli magrebini rispettivamente di 20 e 25 anni. Entrambi si trovano nel carcere di Velletri dove il minore si è preso le responsabilità scagionando il fratello maggiore.: fermati due fratelli, uno confessa Dopo essersi costituito insieme al fratello 25enne, il ragazzo ventenne ha confessato l’di. I due, come riferisce Agi.it, si erano presentati martedì sera alla stazione dei Carabinieri Gianicolese di Roma. Il più piccolo ha riferito agli inquirenti: “Ho fatto tutto io, mio fratello non c’entra. E’ stata una lite ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Una persona si è costituita a Roma per l'omicidio del pugile Leonardo Muratovic. In base a quanto si apprende, a co… - One01Marc : Il carcere Velletrense sara' sbagliatissimo, bisognera' riportare entrambi in zone limitrofe da Rieti verso Viterbo… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: 'Mio fratello non c'entra nulla, l'ho accoltellato io'. Adam Ed Drissi, 20 anni, e Ahmed Ed Drissi, 25 anni sono stati f… - GabrieleFigini : RT @fratotolo2: Ora l’omicidio di Leonardo Muratovic sparirà da tutte le testate allineate: l’assassino non è italiano di nascita. #Anzio… - JeanGab63523069 : RT @fratotolo2: Ora l’omicidio di Leonardo Muratovic sparirà da tutte le testate allineate: l’assassino non è italiano di nascita. #Anzio… -