Lazio e Mertens | come ti spezzo i cuori dei tifosi azzurri

(Di mercoledì 20 luglio 2022), questo matrimonio non si deve fare scriverebbe Manzoni. Invece pare proprio che sia imminente l’annuncio. Anche un altro beniamino deilascia il Napoli. Ci ha provato Dries, ha temporeggiato, ha aspettato un segnale dalla società: ma nulla, neanche la riconoscenza per tante stagioni e tanti gol che hanno portato il club azzurro ai vertici del calcio italiano. Ha provato persino a ridursi lo stipendio, ma niente. Il mister non lo vuole e Aurelio De Laurentiis acconsente senza problemi.sta per firmare per ladi Sarri: l’annuncio sembra ormai imminente. Nulla sarà dovuto al club azzurro che perde un’altra bandiera, dopo Lorenzo Insign, a parametro zero. Nella capitale il belga ritroverà l’allenatore con cui ha disputato le migliori stagioni ...

Lapronta a battere il Napoli per. Al Napoli resterebbero solo 24 ore per intervenire e far cambiare idea a, che altrimenti raggiungerà il suo ex allenatore Maurizio Sarri in ...Se ciò non accadessefirmerebbe con la. Comments commentsLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle acque più che agitate in casa Lazio, visto che l'altra sponda di Roma ...Un capitolo di stretta competenza del presidente De Laurentiis. Insomma, di Mertens se ne occupa il patron, questo il messaggio del ds.