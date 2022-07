L’approfondimento di Italia Longeva di quest’anno entra a gamba tesa sul tema della fragilità, cuore del problema se si vogliono davvero affrontare i problemi del bisogno socio-assistenziale degli anziani (Di mercoledì 20 luglio 2022) Più di 1 over-60 su 5 in Italia è fragile. Ovvero, quasi 4 milioni di persone presentano una fragilità di grado moderato o severo che li rende vulnerabili e per i quali è necessario un monitoraggio e un’assistenza continui. A questi se ne aggiungono 13 milioni, quindi 3 anziani su 4, che sono affetti da cinque o più malattie croniche. E’ quanto emerge dall’indagine di Italia Longeva. X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Più di 1 over-60 su 5 inè fragile. Ovvero, quasi 4 milioni di persone presentano unadi grado moderato o severo che li rende vulnerabili e per i quali è necessario un monitoraggio e un’assistenza continui. A questi se ne aggiungono 13 milioni, quindi 3su 4, che sono affetti da cinque o più malattie croniche. E’ quanto emerge dall’indagine di. X ...

