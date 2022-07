Labbra: i rossetti più cool per un'estate al bacio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dai gloss ai satin, fino ai matte, in fatto di rossetti quest'estate tutto è concesso. I lipstick di ultima generazione invitano a osare, perché l'unica cosa che conta davvero è divertirsi con il colore. E sorridere, tantissimo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dai gloss ai satin, fino ai matte, in fatto diquest'tutto è concesso. I lipstick di ultima generazione invitano a osare, perché l'unica cosa che conta davvero è divertirsi con il colore. E sorridere, tantissimo

Pubblicità

Laura6976 : @e_kurai Però funziona la pomata, è già in via di guarigione senza devastarmi. Lo stick devo provarlo, perché ho un… - eleoblangero : Hai visto i nostri rossetti? Sono tutti a base di vitamina E???? Hanno un'importantissima #IDRATAZIONE per le nostr… - zazoomblog : Labbra: i rossetti più cool per unestate al bacio - #Labbra: #rossetti #unestate #bacio - 85effe : @vero_nicapre X me no...dipende dai rossetti e il trucco!!!se guardi le foto in piscina di oggi pomeriggio sn molto… -