Governo, Draghi: "Si voti la fiducia sulla risoluzione Casini" (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Si voti la fiducia sulla risoluzione presentata dal senatore Casini". A chiederlo e' stato il premier Mario Draghi nel suo intervento di replica a Palazzo Madama. Alla richiesta del premier, i ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Silapresentata dal senatore". A chiederlo e' stato il premier Marionel suo intervento di replica a Palazzo Madama. Alla richiesta del premier, i ...

Pubblicità

EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - siamozeta : ???? #crisidigoverno: come prevedibile, Fratelli d’Italia, tramite Luca Ciriani, annuncia il no alla fiducia al gover… - VedeleAngela : RT @pbecchi: “Il governo non c’è senza il M5S”, questa affermazione di Draghi passerà alla storia come la seguente: “non ti vaccini, ti amm… -