Elezioni a ottobre 2022? Ecco cosa accade adesso dopo la mancata fiducia a Draghi

Pubblicità

repubblica : #crisidigoverno Possibile salita di Draghi al Colle: elezioni anticipate il 25 settembre o il 2 ottobre - sebmes : Il rinvio del governo alle Camere era stato evidentemente concordato nel primo incontro tra Mattarella e Draghi. È… - orizzontescuola : Crisi di governo, Draghi verso le dimissioni: elezioni il 2 ottobre? Gli ultimi aggiornamenti - FioriFlavio : @Cristina6013 spettacolo deprimente ora un nuovo incarico a chi? Cottarelli? o elezioni in Ottobre, con i nostri te… - IlFattoNisseno : Governo: possibile iter, decisione su scioglimento giovedì 21 luglio. Elezioni: il 2 ottobre? -

Fanpage.it

- Leanticipate : Leanticipate potrebbero tenersi il 2o il 9. Non prima: il 25 settembre, infatti, prendono il via le celebrazioni del capodanno ebraico. La ...Punti chiave 18:42 Possibile salita di Draghi al Colle:anticipate il 25 settembre o il 217:10 Draghi: "Voto di fiducia su risoluzione presentata da Casini" 16:31 Incontro Letta e ... Sondaggi politici, come andrebbero le elezioni se si votasse a ottobre: chi può vincere e perché Mentre ancora si sta votando la fiducia al Senato, nei palazzi della politica si ipotizzano i tempi per i prossimi passaggi istituzionali e politici per il governo Draghi . Se come pare ormai inevitab ...L'ipotesi più probabile è che il premier salga al Quirinale per presentare (nuovamente) le dimissioni. Si andrebbe a elezioni anticipate e la data potrebbe essere quella del 2 ottobre. Governo Draghi, ...