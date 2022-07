Draghi replica e punge i 5Stelle: sul superbonus norme pasticciate. Il rdc? Se non funziona è una cosa cattiva (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una replica breve quella di Mario Draghi al Senato. Al termine della quale il premier ha chiesto la fiducia sulla risoluzione presentata da Casini che chiede che il governo vada avanti con la stessa maggioranza. Un no dunque alle richieste del centrodestra (Lega e Forza Italia) che volevano un nuovo governo senza i 5Stelle. Subito dopo la presidente Casellati ha riunito la conferenza dei capigruppo. Draghi ha risposto alle critiche in modo molto secco e deciso, non nascondendo una certa irritazione. “Non ho chiesto i pieni poteri”, ha precisato (espressione ripresa da Giorgia Meloni nel suo commento alle dichiarazioni mattutine) e ha sottolineato di credere nella democrazia parlamentare. “Potevo presentarmi in aula e confermare le mie dimissioni senza un voto ma ho visto un sostegno nel Paese, la mobilitazione di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Unabreve quella di Marioal Senato. Al termine della quale il premier ha chiesto la fiducia sulla risoluzione presentata da Casini che chiede che il governo vada avanti con la stessa maggioranza. Un no dunque alle richieste del centrodestra (Lega e Forza Italia) che volevano un nuovo governo senza i. Subito dopo la presidente Casellati ha riunito la conferenza dei capigruppo.ha risposto alle critiche in modo molto secco e deciso, non nascondendo una certa irritazione. “Non ho chiesto i pieni poteri”, ha precisato (espressione ripresa da Giorgia Meloni nel suo commento alle dichiarazioni mattutine) e ha sottolineato di credere nella democrazia parlamentare. “Potevo presentarmi in aula e confermare le mie dimissioni senza un voto ma ho visto un sostegno nel Paese, la mobilitazione di ...

