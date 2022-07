Draghi, replica durissima che chiude la porta a Conte: attacco ai 5 Stelle su reddito, salario minimo e superbonus. Poi chiede la fiducia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un duro attacco ai partiti durante le comunicazioni in Aula della mattina. Una replica ancora più dura e, questa volta, rivolta direttamente al Movimento 5 Stelle. Mario Draghi si è presentato davanti a Palazzo Madama per dare le sue condizioni per andare avanti, ma gli interventi hanno provocato reazioni ancora più nette. E il rischio, sempre più concreto, che si torni a elezioni. Il presidente del Consiglio ha preso la parola visibilmente innervosito e ha chiuso chiedendo la fiducia. E andando, di fatto, alla conta. La replica di Draghi – “La mia sarà una replica breve”, ha esordito, “per primo ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto l’operato del governo con lealtà e partecipazione. Il secondo punto, rispondo alle osservazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un duroai partiti durante le comunicazioni in Aula della mattina. Unaancora più dura e, questa volta, rivolta direttamente al Movimento 5. Mariosi è presentato davanti a Palazzo Madama per dare le sue condizioni per andare avanti, ma gli interventi hanno provocato reazioni ancora più nette. E il rischio, sempre più concreto, che si torni a elezioni. Il presidente del Consiglio ha preso la parola visibilmente innervosito e ha chiusondo la. E andando, di fatto, alla conta. Ladi– “La mia sarà unabreve”, ha esordito, “per primo ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto l’operato del governo con lealtà e partecipazione. Il secondo punto, rispondo alle osservazione ...

