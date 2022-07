Deonna Purrazzo di Impact | “Axiom era una mia idea | la WWE l’ha capita con 4 anni di ritardo”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Questa notte ha debuttato ad NXT il nuovo personaggio del wrestler spagnolo A-Kid. Il personaggio mascherato, che prende il nome di, non sarebbe stata però un’nuova, bensì qualcosato dall’ex wrestler WWEe bocciato dalla WWE. Lo stupore dei colleghi A rivelarlo è stata Chelsea Green. L’ex wrestler WWE, oggi adè intervenuta su Twitter commentando il post di Denise Salcedo sull’esordio di: “Non ci credo, è esattamente quello che aveva proposto”. A spiegare come sia possibile che la WWE utilizzi l’di un suo ex dipendente senza cambiamenti di sorta ci ha pensato il leggendario wrestler e allenatore Lance Storm, che ha risposto di seguito che ...