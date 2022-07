Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla maggioranza” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nei giorni precedenti all’apparizione di Mario Draghi in Senato non aveva più rilasciato alcuna dichiarazione. Lui, additato dai fedelissimi al presidente del Consiglio come il principale responsabile della Crisi di governo innescatasi in Italia, aveva deciso di tenersi lontano dalle telecamere. Ma nella serata di mercoledì, dopo la striminzita fiducia raccolta dal premier in aula, con il governo che sembra ormai destinato a una fine anticipata, Giuseppe Conte torna a parlare. E lo fa replicando duramente alle parole altrettanto decise pronunciate dall’ex presidente della Bce di fronte ai senatori: “Siamo diventati il bersaglio di un attacco politico, siamo stai messi alla porta, non c’erano le condizioni perché potessimo continuare con leale collaborazione”, ha dichiarato ai cronisti all’uscita da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nei giorni precedenti all’apparizione di Marioin Senato non aveva più rilasciato alcuna dichiarazione. Lui, additato dai fedelissimi al presidente del Consiglio come il principale responsabile delladiinnescatasi in Italia, aveva deciso di tenersi lontano dalle telecamere. Ma nella serata di mercoledì, dopo la striminzita fiducia raccolta dal premier in aula, con ilche sembra ormai destinato a una fine anticipata, Giuseppetorna a parlare. E lo fa replicando duramente alle parole altrettanto decise pronunciate dall’ex presidente della Bce di fronte ai senatori: “Siamo diventati il bersaglio di un attacco politico, siamo stai messi alla porta, non c’erano le condizioni perché potessimo continuare con leale collaborazione”, ha dichiarato ai cronisti all’uscita da ...

