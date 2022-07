Calciomercato Roma, altro top player per Mourinho: spunta la formula (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Roma di Mourinho ora pensa in grande e, in questa sessione estiva di Calciomercato, punta a un altro top player: spunta la formula. Oggi è stato senza dubbio il giorno di Paulo Dybala alla Roma. Il club ha, infatti, dato il suo annuncio ufficiale per l’approdo dell’argentino nella Capitale. E i tifosi giallorossi ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladiora pensa in grande e, in questa sessione estiva di, punta a untopla. Oggi è stato senza dubbio il giorno di Paulo Dybala alla. Il club ha, infatti, dato il suo annuncio ufficiale per l’approdo dell’argentino nella Capitale. E i tifosi giallorossi ancora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, dall'interesse per #Wijnaldum ai contatti per #Natan: gli aggiornamenti - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, i dettagli e la clausola di @PauDybala_JR - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Dybala non parte con la squadra per l'amichevole contro lo @Sporting_CP: in defi… - serieAnews_com : ???? #CalciomercatoRoma, un altro top player è nel mirino di #Mourinho ?? L'agente #Canovi ha parlato così della possi… - Marko_Morandi : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Calciomercato: Bremer alla Juve, Dybala alla Roma, Draghi al centrosinistra -