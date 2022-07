Pubblicità

fisco24_info : Borsa: Milano cenerentola Europa con Italgas, Saipem, banche: Pesanti Intesa, Generali e Unicredit, tengono Stm e T… - Eli74505503 : RT @askanews_ita: Piazza Affari peggiore d’Europa in chiusura - askanews_ita : Piazza Affari peggiore d’Europa in chiusura - fisco24_info : Borsa: l'Europa chiude debole aspettando la Bce: Londra -0,4%, Parigi -0,3% e Francoforte -0,2% - fisco24_info : Borsa: Europa debole attende Bce. Milano -1,5%, spread a 213: Pesano timori governo. Gas poco mosso, euro a 1,02 su… -

Piazza Affari indossa la maglia nera tra le Borse europee, scontando le preoccupazioni degli investitori per il futuro del governo di Mario Draghi, sulle cui comunicazioni il Senato si appresta a ...Sale lo spread e scende la: lo stillicidio politico sul governo Draghi , andato in scena al Senato, manda in tilt Piazza Affari, che chiude come listino peggiore incon una perdita dell'1,6% a 21.348 punti base. Il ...La società che gestisce le Fiere di Vicenza e Rimini ha presentato gli investimenti: la fusione con Bologna tra frenate e e ammiccamenti, «bocciati» i risultati della quotazione in Borsa ...Piazza Affari indossa la maglia nera tra le Borse europee, scontando le preoccupazioni degli investitori per il futuro del governo di Mario Draghi, sulle cui comunicazioni il Senato si appresta a vota ...