Auto spaccata e valigie rubate poche ore prima della partenza per l’ex Amici

(Di mercoledì 20 luglio 2022): Aka7even furto raccontato via Instagram.allievo die oggi cantante amatissimo e impegnatissimo in live e programmi musicali ha decisamente avuto una brutta giornata. L’amara scoperta aore dallaper un evento che l’ha costretto a tornare a casa e prendere dei vestiti. Con alcune storia su Instagram, Aka7even ha raccontato ai fan la sua disavventura. Era pronto per salire inquando ha visto che gli era stato spaccato il finestrinomacchina e tutto ciò che era all’interno era stato portato via. Aka7even furto: “Mi hanno rubato tutto” Chiunque davanti a quella scena si sarebbe alterato o quantomeno infastidito e il cantante conosciuto ad ...

Il cantante di 'Loca', Luca Marzano, è stato derubato nelle scorse ore e si è sfogato sui social. "Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie Non ...