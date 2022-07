Altri due morti in poche ore. Il virus West Nile ora fa paura (Di mercoledì 20 luglio 2022) Salgono i morti a causa del West Nile, virus isolato per la prima volta nel 1937 in Arica, nel distretto ugandese del Nilo occidentale, e trasmesso dalle zanzare. Le vittime italiani salgono a tre. L'ultima in ordine di tempo è un anziano di 88 anni, residente a Copparo nel Ferrarese, morto all'ospedale di Cona "per una grave forma di encefalite che, come confermato dalle indagini di laboratorio, è riconducibile al virus West Nile", spiega l'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, sottolineando che "il caso confermato è stato comunicato all'Ausl che ha tempestivamente attivato l'indagine epidemiologica". Il decesso si aggiunge a quelli registrati in Veneto, nel Padovano. Un 77enne di Legnaro ricoverato dal 15 luglio all'ospedale di Schiavonia con ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Salgono ia causa delisolato per la prima volta nel 1937 in Arica, nel distretto ugandese del Nilo occidentale, e trasmesso dalle zanzare. Le vittime italiani salgono a tre. L'ultima in ordine di tempo è un anziano di 88 anni, residente a Copparo nel Ferrarese, morto all'ospedale di Cona "per una grave forma di encefalite che, come confermato dalle indagini di laboratorio, è riconducibile al", spiega l'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, sottolineando che "il caso confermato è stato comunicato all'Ausl che ha tempestivamente attivato l'indagine epidemiologica". Il decesso si aggiunge a quelli registrati in Veneto, nel Padovano. Un 77enne di Legnaro ricoverato dal 15 luglio all'ospedale di Schiavonia con ...

Pubblicità

PietroMazzara : Il viaggio in Belgio di #Maldini e #Massara non ha prodotto l’accordo definitivo con il #Bruges per #DeKetelaere. I… - insopportabile : Ogni giorno via nave migliaia di turisti si portano via un ricordo: una conchiglia, un pizzico di sabbia, una pietr… - AlfredoPedulla : #Scamacca-#WestHam: altri passi dopo la svolta di due giorni fa - Alessan98059903 : @68shoulder @Iltoro102 @FBiasin Ti brucia bovino? Dai che con quei soldi che vi abbiamo dato potete comprare altri due Izzo e un Milinkovic - tempoweb : Altri due morti in poche ore. Il #virus #WestNile ora fa paura #zanzare #20luglio -