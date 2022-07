Allegri: «La Roma è la squadra giusta per Dybala, ha Abraham e Mourinho» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn commentando anche l’acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma. «Faccio a Paulo un grosso in bocca al lupo. Ha dato tanto alla Juventus. E’ un giocatore molto tecnico, molto bravo. La Roma è la squadra giusta per lui perché ha un giocatore che gli serve come Abraham e ha Mourinho che è molto bravo». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn commentando anche l’acquisto di Pauloda parte della. «Faccio a Paulo un grosso in bocca al lupo. Ha dato tanto alla Juventus. E’ un giocatore molto tecnico, molto bravo. Laè laper lui perché ha un giocatore che gli serve comee hache è molto bravo». L'articolo ilNapolista.

