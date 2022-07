Al via il ciak di ‘Bridgerton 3’, new entry nel cast (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Iniziate le riprese della terza stagione di ‘Bridgerton’. L’annuncio, per la gioia dei fan, arriva da Netflix e Shondaland che anticipano anche la storia attorno alla quale girerà ‘Bridgerton 3’: la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Questo, dunque, il fulcro. Ma non mancano le new entry: al cast si aggiungono, infatti, Daniel Francis (Stay Close), che interpreterà Marcus Anderson; Sam Phillips (The Crown), che interpreterà Lord Debling, e James Phoon (Wreck), che interpreterà Harry Dankworth. La serie è ambientata a Londra e prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. E c’è una nuova showrunner della serie ed è Jess Brownell. Qualche dettaglio sui personaggi. Marcus Anderson è una persona carismatica che illumina ogni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Iniziate le riprese della terza stagione di’. L’annuncio, per la gioia dei fan, arriva da Netflix e Shondaland che anticipano anche la storia attorno alla quale girerà3’: la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Questo, dunque, il fulcro. Ma non mancano le new: alsi aggiungono, infatti, Daniel Francis (Stay Close), che interpreterà Marcus Anderson; Sam Phillips (The Crown), che interpreterà Lord Debling, e James Phoon (Wreck), che interpreterà Harry Dankworth. La serie è ambientata a Londra e prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen. E c’è una nuova showrunner della serie ed è Jess Brownell. Qualche dettaglio sui personaggi. Marcus Anderson è una persona carismatica che illumina ogni ...

