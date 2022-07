(Di mercoledì 20 luglio 2022) Saranno chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : A1 Direttissima: chiusa nella notte fra 21 e 22 luglio nel tratto Aglio – La Quercia -

...fiamme e del denso fumo che sta interessando la ferrovia il traffico dei treni sullaè ... Resta per il momento ancorala linea convenzionale. Lo fa sapere Rfi che, insieme alle ...Resta per il momento ancorala linea convenzionale. Lo fa sapere Rfi che, insieme alle ... Il traffico ferroviario era stato interrotto sulla lineaAV Roma - Firenze e su quella ...Saranno chiuse le stazioni di Firenzuola-Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze ...Off limits anche la Statale 14 e la strada del Vallone, il traffico pesante diretto al Porto di Trieste viene dirottato verso la Slovenia. Predisposta linea di difesa per evitare che le fiamme arrivin ...