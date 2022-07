A Quiet Place: Day One e If: Paramount annuncia la nuova data di uscita (Di mercoledì 20 luglio 2022) Paramount Pictures ha annunciato la nuova data di uscita di alcuni suoi film come A Quiet Place: Day One e If. A Quiet Place: Day One ha una nuova data di uscita: l'arrivo nelle sale del film è infatti slittato all'8 marzo 2024, dopo essere stato inizialmente previsto per il 22 settembre 2023. Il progetto non avrà alla regia John Krasinski, autore dell'idea alla base del progetto e coinvolto come produttore. Il film A Quiet Place: Day One è un prequel che verrà diretto da Michael Sarnoski, già autore di Pig, ed è prodotto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e John Krasinski. Paramount Pictures ha inoltre annunciato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022)Pictures hato ladidi alcuni suoi film come A: Day One e If. A: Day One ha unadi: l'arrivo nelle sale del film è infatti slittato all'8 marzo 2024, dopo essere stato inizialmente previsto per il 22 settembre 2023. Il progetto non avrà alla regia John Krasinski, autore dell'idea alla base del progetto e coinvolto come produttore. Il film A: Day One è un prequel che verrà diretto da Michael Sarnoski, già autore di Pig, ed è prodotto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e John Krasinski.Pictures ha inoltreto ...

Pubblicità

PopspaceI : A Quiet Place: Day One - Data di uscita rivelata #AQuietPlace #AQuietPlaceDayOne #DayOne #Paramount… - glooit : A Quiet Place: Day One è stato rinviato al 2024 leggi su Gloo - 3cinematographe : Paramount Pictures annuncia diverse date d'uscita, tra cui quella del prequel di A Quiet Place, l'universo horror d… - MoviesAsbury : Anche A Quiet Place: Day One cambia data d'uscita. - UniMoviesBlog : Cambia la data di uscita al cinema di #AQuietPlaceDayOne Scopritela qui... -