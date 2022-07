A Battiti Live Elisabetta Gregoraci col doppio spacco presenta… gli slip (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si balla e si canta su Italia 1, grazie al Radio Norba Cornetto Battiti Live. La terza puntata dello show musicale, giunto alla sua ventesima edizione, ha visto alternarsi ancora una volta sul palco i protagonisti dell’estate, con le loro hit fresche e leggere. Nella splendida cornice del porto di Gallipoli, sono tanti gli artisti che hanno catturato l’attenzione del pubblico ma, anche questa volta, la più sexy è Elisabetta Gregoraci (QUI il look tentatore della seconda serata). “Sarò nuda” Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sul palco “Stasera c’è anche un discreto venticello che…” ha affermato Alan Palmieri in apertura di serata. Ci ha pensato la co-conduttrice Elisabetta Gregoraci a finire la frase del collega: “che alzerà il vestito e sarò nuda. ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si balla e si canta su Italia 1, grazie al Radio Norba Cornetto. La terza puntata dello show musicale, giunto alla sua ventesima edizione, ha visto alternarsi ancora una volta sul palco i protagonisti dell’estate, con le loro hit fresche e leggere. Nella splendida cornice del porto di Gallipoli, sono tanti gli artisti che hanno catturato l’attenzione del pubblico ma, anche questa volta, la più sexy è(QUI il look tentatore della seconda serata). “Sarò nuda” Alan Palmieri edsul palco “Stasera c’è anche un discreto venticello che…” ha affermato Alan Palmieri in apertura di serata. Ci ha pensato la co-conduttricea finire la frase del collega: “che alzerà il vestito e sarò nuda. ...

H20Lilo : RT @stanzadicasini: ricapitolando luca in tv: - 25 luglio: Tim Summer Hits - 26 luglio: Battiti Live (Gallipoli) - 2 agosto: Battiti Live… - stanzadicasini : ricapitolando luca in tv: - 25 luglio: Tim Summer Hits - 26 luglio: Battiti Live (Gallipoli) - 2 agosto: Battiti L… - musagete10 : @psicorebic Radio Norba Battiti live - infoitcultura : Battiti Live, incidente sexy per Elisabetta Gregoraci - infoitcultura : Battiti Live, lo sguardo del pubblico cade proprio su di loro -