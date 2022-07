Ue: taglio obbligatorio dei consumi di gas (Di martedì 19 luglio 2022) L’Ue sta preparando un taglio obbligatorio dei consumi di gas a livello europeo. Si tratta di una delle misure contenute nella bozza del piano Ue per la riduzione della domanda del gas, che sarà presentata mercoledì. Ue: le raccomandazioni ai paesi membri La raccomandazione della Commissione europea ai Paesi membri, riporta il Financial Times, è di tagliare immediatamente i consumi, altrimenti, “l’Europa rischia di rimanere a corto di gas questo inverno mentre la Russia limita le forniture”. Rischio “gas crunch” in inverno L‘Europa, in realtà, si prepara già ad un razionamento energetico. L’Agenzia internazionale dell’energia, in merito, ha affermato: “Bisogna risparmiare 12 miliardi di metri cubi nei prossimi tre mesi per evitare un ‘gas crunch’ in inverno. L’Europa potrebbe dover affrontare tagli e ... Leggi su zon (Di martedì 19 luglio 2022) L’Ue sta preparando undeidi gas a livello europeo. Si tratta di una delle misure contenute nella bozza del piano Ue per la riduzione della domanda del gas, che sarà presentata mercoledì. Ue: le raccomandazioni ai paesi membri La raccomandazione della Commissione europea ai Paesi membri, riporta il Financial Times, è di tagliare immediatamente i, altrimenti, “l’Europa rischia di rimanere a corto di gas questo inverno mentre la Russia limita le forniture”. Rischio “gas crunch” in inverno L‘Europa, in realtà, si prepara già ad un razionamento energetico. L’Agenzia internazionale dell’energia, in merito, ha affermato: “Bisogna risparmiare 12 miliardi di metri cubi nei prossimi tre mesi per evitare un ‘gas crunch’ in inverno. L’Europa potrebbe dover affrontare tagli e ...

