Terracina | arresti in Comune | operazione in corso dei Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 luglio 2022) “Terremoto” in, dove questa mattina è inun’dei. Da quanto trapela dalle prime informazioni, i militari del Comando Provinciale di Latina, unitamente a quelli della locale stazione, stanno eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di esponenti dell’amministrazione comunale di. Al momento l’deiè ancora in. Seguiranno aggiornamenti. Non è un paese per disabili: asparite nella sabbia passerelle e speranze su Il Corriere della Città.