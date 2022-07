Star Wars: Dominic Monaghan ironizza sulle scelte di Lucasfilm? (Di martedì 19 luglio 2022) Star Wars. Dominic Monaghan ha fatto parte del cast di Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker, il film di J.J. Abrams che ha chiuso la grande saga creata da George Lucas. L’attore ha parlato in un’intervista della sua esperienza nel film e ha lasciato intendere di voler tornare in una nuova opera del franchise di Leggi su starwarsnews (Di martedì 19 luglio 2022)ha fatto parte del cast di Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker, il film di J.J. Abrams che ha chiuso la grande saga creata da George Lucas. L’attore ha parlato in un’intervista della sua esperienza nel film e ha lasciato intendere di voler tornare in una nuova opera del franchise di

Pubblicità

DisneyPlusIT : Qual è il vostro momento preferito di Anakin? Tutta la sua storia nell'universo Star Wars vi aspetta su #DisneyPlus… - ParliamoDiNews : La nuova serie di Star Wars è la più costosa di sempre - NoSpoiler #StarWarsSkeletonCrew #StarWarsSkeletonCrewS01… - Latium_Yozora : @DocThomas @bravo_pupo Ps perchè i fumetti di star wars non li stampano più cartonati? - iCrewPlay : LEGO Star Wars The Skywalker Saga torna in vetta nel Regno Unito - manu3110 : Io amo Diego luna e veder tornare uno dei personaggi che ho amato alla follia di Star Wars ?????? Andor ???????? -