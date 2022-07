Salernitana, per l’attacco spunta l’idea Piatek: le ultime (Di martedì 19 luglio 2022) La Salernitana è alla ricerca di una prima punta dopo aver salutato Djuric: l’ultima idea è quella di Piatek La Salernitana è alla ricerca di una prima punta dopo aver salutato Djuric: l’ultima idea è quella di Piatek. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è il polacco uno dei nomi per l’attacco granata. Oltre a lui piacciono anche Dia e Bonazzoli cercati nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Laè alla ricerca di una prima punta dopo aver salutato Djuric: l’ultima idea è quella diLaè alla ricerca di una prima punta dopo aver salutato Djuric: l’ultima idea è quella di. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è il polacco uno dei nomi pergranata. Oltre a lui piacciono anche Dia e Bonazzoli cercati nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Salernitana in chiusura per #Sambia - DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialUSS1919 ha trovato l'accordo con il @VillarrealCF per Boulaye #Dia: il giocatore si è… - Fantacalcio : Calciomercato Salernitana, Piatek nel mirino per l'attacco - CalcioNews24 : Idea #Piatek per la #Salernitana ?? - Giulianomercato : ?#Salernitana #Juventus occhi puntati su #Rovella e #Fagioli e si è interessata anche per #Piatek ?? -