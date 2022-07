Roma, Dybala ha scelto la maglia numero 21: resta libera la 10 di Totti (Di martedì 19 luglio 2022) Paulo Dybala ha scelto la maglia numero 21 per la sua nuova avventura alla Roma: la 10 di Francesco Totti rimane, così, ancora libera Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 luglio 2022) Paulohala21 per la sua nuova avventura alla: la 10 di Francescorimane, così, ancora

Pubblicità

SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - DiMarzio : #Dybala è arrivato in Portogallo. Le immagini ?? - FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - DavideRomiti1 : RT @MirabellaIacopo: Per #Wijnaldum risultano solamente dei colloqui, al momento nessun affondo della #Roma . Dopo #Dybala le priorità sono… - Emilio45239866 : @antidisfattista Viste le difficolta' di piazzare Sanchez, Pinamonti, Skrignar, Marotta ha parcheggiato Dybala alla Roma. -